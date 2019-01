Milano, si dà alle fiamme in strada: morto 42enne

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Si è dato alle fiamme in strada. Così è morto un uomo ieri, intorno alle 21.40, vicino a un distributore di carburante in viale Lunigiana all'angolo con via Sammartini a Milano, in zona stazione Centrale. Lo riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza.

Sul posto oltre all'ambulanza e all'automedica, sono intervenuti i vigili del fuoco, personale dei carabinieri e della Polizia locale. La vittima, da quanto si apprende, è un 42enne originario di Catania, ma restano da chiarire le cause del gesto.