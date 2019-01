Uccide a coltellate il marito nel sonno

(Fotogramma)

Omicidio a Partinico, nel Palermitano, dove una donna ha ucciso a coltellate il marito. Secondo le prime informazioni, la vittima, 64 anni, sarebbe stata colpita a morte mentre dormiva. E' stata la stessa donna a presentarsi in commissariato per costituirsi. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti. Pare che i due fossero separati da qualche tempo, ma vivessero nello stesso stabile in contrada Ramo, a Partinico. Sulla vicenda indaga la polizia.