Roma, masso colpisce auto su via Flaminia

(FOTOGRAMMA)

Tragedia sfiorata sulla via Flaminia a Roma. Una persona è rimasta per fortuna solo lievemente ferita dopo che la sua auto, intorno alle 7:30, è stata colpita da un masso che si è staccato dalla scarpata al km 11+300.

Il conducente è stato trasportato in codice verde dal 118 all'Ospedale Sant'Andrea. Sul posto sono intervenute due squadre del Comando Vigili del Fuoco della Capitale.



Al momento la Flaminia, in direzione della Capitale, è chiusa all'altezza del km 11+500 per accertamenti tecnici dopo lo smottamento: il traffico, comunica Astral Infomobilità, è bloccato - con lunghe code - da Prima Porta a Saxa Rubra.