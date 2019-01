Topi morti in un cinema di Roma

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Proiezione interrotta per gli alunni di alcuni licei romani, circa 700 ragazzi, che questa mattina si sono recati in un noto cinema del centro insieme con i loro insegnanti per vedere un film. Gli agenti del I Gruppo Ex Trevi della Polizia Locale Roma Capitale sono intervenuti per la presenza di topi morti all'interno del cinema. Dopo aver avvisato la Asl di zona è stato emesso un provvedimento di chiusura della struttura e di sospensione dell'attività.