Mareamico: "Spiaggia Eraclea ancora aggredita e danneggiata"

La spiaggia danneggiata

"La spiaggia di Eraclea Minoa, senza alcuna difesa, è stata nuovamente aggredita e danneggiata dalla forza del mare". E' la denuncia dell'associazione Mareamico. "Una nuova fila di alberi del boschetto è venuta giù ed è stata persa per sempre ed anche i locali balneari in spiaggia rischiano grosso - dice - Dagli anni 80 ad oggi ben 200 metri tra spiaggia e boschetto sono spariti nel nulla. Tutto questo accade nonostante la regione Sicilia negli scorsi mesi avesse stanziato ben 4 milioni di euro per i primi interventi di messa in sicurezza".