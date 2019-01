Omicidio Meredith, Sollecito: "Trattati da mafiosi"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

di Sara Di Sciullo

"Nel mio caso non ci fu violenza in termini fisici, ma ho sempre sottolineato la violenza psicologica insensata: siamo stati più di dieci ore di notte in Questura, tenuti come dei mafiosi che cercavano di sfuggire alle loro responsabilità. In realtà stavano facendo un buco nell'acqua". E' quanto ha detto all'Adnkronos Raffaele Sollecito, assolto in via definitiva insieme ad Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher, all'indomani della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia a versare 18.400 euro ad Amanda per violazione del suo diritto alla difesa.

Sul fatto che, tuttavia, secondo la Corte non c'è nessuna prova dei trattamenti inumani dei quali si era lamentata Knox, Raffaele Sollecito osserva: "Dimostrare che ci siano stati maltrattamenti in Questura è difficile. Io su questo non posso dire niente, quando fui interrogato Amanda era lontana da me".

Amanda Knox è stata "spaventata da investigatori che non hanno saputo fare il loro dovere e che si sono innamorati di una teoria che non aveva riscontri nella realtà"."Per me questo è un grandissimo punto fermo e tiro un sospiro di sollievo - conclude - Sono felice di andare a testa alta riguardo a una vicenda che ha infangato il nome mio e della mia famiglia".