Roma, ancora bus in fiamme

(Fotogramma)

Sono due gli autobus andati a fuoco nella notte a Roma. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco. Il primo caso è stato quello del bus Atac andato in fiamme in via Laurentina all'altezza di via di Vigna Murata. Il secondo caso è invece quello che ha coinvolto un autobus di linea Tpl in via del Pattinaggio.

Il bus Atac stava rientrando in rimessa, la notte scorsa poco prima dell'una. Il rogo, fa sapere Atac, si è sviluppato per ragioni ancora da accertare. A bordo non c'erano passeggeri e non c'è stata alcuna conseguenza per l'autista. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Atac ha avviato gli accertamenti di rito. La vettura era in servizio da oltre 12 anni.