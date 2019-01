Scuola, più famiglie non dovranno pagare le tasse

(Fotogramma)

di Sara Di Sciullo

Aumenta la platea di coloro che potranno beneficiare dell'esenzione, per motivi legati al reddito, del pagamento delle tasse scolastiche per il quarto e quinto anno della scuola superiore: per essere esonerato totalmente dal pagamento si dovrà essere in possesso di un Isee pari o inferiore a 20mila euro. Una soglia che, a differenza del passato, vale per tutte le famiglie, a prescindere dal numero dei componenti del nucleo. Sul decreto del Miur che individua la soglia Isee per l'esonero dal pagamento è stata sancita ieri un'intesa in Conferenza Unificata.

La platea dei beneficiari dunque aumenta, in precedenza infatti il limite di reddito per l'esonero variava a seconda dei componenti del nucleo famigliare. "Il valore dell'Isee al di sotto del quale è previsto l'esonero totale del pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e gli studenti del quarto e quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado è pari a 20.000 euro", prevede il decreto ministeriale sul quale è stato raggiunto l'accordo in Unificata. Questa disposizione si applicherà a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019 per le studentesse e gli studenti iscritti alle quarte classi della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dal 2019-2020 per gli iscritti alle quarte e quinte classi.