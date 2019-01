Schianto sul Rutor, i morti sono 7

(Foto soccorso alpino)

E' salito a 7 il bilancio dei morti dell'incidente avvenuto ieri sotto il Rutor tra un ultraleggero da turismo e un elicottero impegnato nel servizio di eliski. Sono stati recuperati poco fa e portati a Courmayeur i corpi delle due persone che ancora risultavano disperse. Le operazioni di soccorso e di recupero, riprese questa mattina e coordinate dalla Protezione civile con il supporto del Soccorso alpino valdostano, medici e sanitari del 118, uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, unità cinofile e Vigili del fuoco, sono quindi concluse.

Nello schianto ha perso la vita Maurizio Scarpelli, 53 anni di Reggello (Firenze), residente a Firenze, pilota di lungo corso. Il 53enne gestiva, insieme a un socio, la Eli-Ghibli Helicopter Services con base tecnica a Reggello e sede operativa, e scuola di volo, all'aeroporto di Arezzo. Scarpelli pilotava elicotteri anche per la protezione civile e per il servizio antincendio: l’ultima missione era stata a settembre dove era stato impegnato per spegnere il rogo sul Monte Serra, in provincia di Pisa. D’inverno, invece, lavorava come pilota di eliski, ovvero trasportava in elicottero turisti e sciatori sulle piste innevate. Era a Courmayeur da tre settimane. Scarpelli lascia una compagna e due figli.

"Profondo cordoglio" per la scomparsa di Scarpelli è stato espresso da Cristiano Benucci, sindaco di Reggello, che ha ricordato la grande passione per il volo del 53enne e il suo impegno anche nell'antincendio.