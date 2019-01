Bimba di 9 anni cade su pista da sci: è grave

Immagine di repertorio (Foto soccorso alpino)

Una bambina di 9 anni è caduta durante una lezione di sci sulla pista Pancani a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo. La bimba è stata trasportata in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino e ha riportato un trauma cranico. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. L'incidente è accaduto questa mattina intorno alle 11.30. La bambina indossava regolarmente il casco di protezione. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino della polizia di Limone.