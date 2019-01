Raggi in visita a sopresa nell’atelier Gattinoni

Visita a sorpresa, oggi, nell’atelier Gattinoni per la sindaca di Roma Virginia Raggi. La celebre maison sfila stasera nei saloni del Macro presentando ‘’Upcycling’, la prossima collezione primavera-estate. Toccata e fuga, dunque, per il primo cittadino nei saloni di via Toscana per fare ‘in bocca al lupo’ al direttore creativo Guillermo Mariotto e a tutto il suo staff. Una lunga amicizia lega Mariotto a Virginia Raggi che ha vestito per la prima del ‘Rigoletto’ nel 2017 al Teatro dell’Opera di Roma.

“Il suo arrivo è stata una bella sorpresa - ha confessato Mariotto all’Adnkronos - E soprattutto un onore. Non potrà assistere alla sfilata, ma la sua presenza in atelier ha un valore importante per me. Virginia Raggi è una donna leggiadra e l’ho vista mentre provava i vestiti da noi. Una donna leggiadra, che tiene il passo. Basta guardare come cammina il sindaco di Roma - ha proseguito Guillermo Mariotto - per capire la donna e il politico. Tiene il passo, non corre, non si agita, non parla a voce alta, non ti parla sopra, ti ascolta, porta il tacco 7, non scodinzola. E poi la Raggi ha una silhouette da mannequin. Ha un punto vita favoloso che va stretto solo di un centimetro”.

Tra gli ospiti illustri della sfilata Gattinoni anche la ‘first lady’ Laura Mattarella, cliente, da anni, della maison. “Una ‘gattinoniana’ convinta - ha spiegato Mariotto- Donna di classe, molto elegante. Sa che non può sbagliare”.