Sea Watch, anche l'ex M5S De Falco al porto di Siracusa

(Adnkronos)

"Mi sentivo in dovere di essere qui...". Sono state le prima parole del senatore Gregorio De Falco, l'ex M5S espulso a fine dicembre del Movimento, arrivato per seguire da vicino al vicenda della Sea Watch al porto di Siracusa, dove si è radunata un piccola folla per chiedere lo sbarco immediato dei 47 migranti. De Falco ha raggiunto gli altri tre deputati, Prestigiacomo (Fi), Fratoianni (Si) e Magi (+Europa) arrivati sulla terraferma dopo il blitz di stamattina a bordo dalla nave ong.

"Il M5S è stato dirottato... Deve tornare sulla propria rotta", ha detto il senatore. "La gran parte di coloro che sostengono il M5S hanno sempre ritenuto fosse un principio fondamentale che nessuno rimanga indietro", ha aggiunto. Con altri quattro parlamentari Cinquestelle, Paola Nugnes, Matteo Mantero, Elena Fattori e Virginia La Mura, De Falco si era astenuto dal voto di fiducia al decreto sicurezza. A fine anno l'espulsione.