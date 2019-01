Sea Watch, il blitz dei parlamentari

(da Twitter /Riccardo Magi)

Sea Watch, scatta il blitz di tre parlamentari. "Con un gommone abbiamo raggiunto la nave e siamo saliti a bordo nonostante i divieti per esercitare i nostri diritti e doveri di parlamentari. Siamo qui per verificare le condizioni dei passeggeri e dell’equipaggio. Chiediamo che siano fatti sbarcare tutti immediatamente" scrive via Twitter il deputato radicale di +Europa, Riccardo Magi, pubblicando anche il video dell'avvicinamento all'imbarcazione. Con lui Stefania Prestigiacomo di Forza Italia, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, il sindaco di Siracusa, la mediatrice culturale Alessandra Sciurba, l'avvocato Nicoletta Piazzese e lo psichiatra Gaetano Sgarlata.