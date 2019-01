Protesta Ncc a Roma, scontri e feriti

Immagine di repertorio (Adnkronos)

Un manifestante contuso e sei feriti tra le forze dell'ordine nel corso della protesta a Roma degli Ncc. Quattro appartenenti alle forze dell’ordine, fa sapere la Questura di Roma, "sono rimasti contusi, mentre altri due sono stati trasportati all’Ospedale Santo Spirito per lo scoppio di un grosso petardo". "Sono al vaglio - fa sapere la Questura - le posizioni di alcuni manifestanti che hanno opposto resistenza alle forze dell'ordine". I momenti di tensione si sono registrati sotto palazzo Madama. In aula si esaminava il dl semplificazioni, quando i manifestanti Ncc si sono fatti sentire al grido di "buffoni, buffoni...". La massa ha bloccato la circolazione, sono stati lanciati petardi. Alcuni mezzi della polizia e dei carabinieri sono giunti a rinforzare il dispositivo già messo in atto dalle forze dell'ordine.

Per oggi pomeriggio, in piazza Vidoni a Roma, "era stata preavvisata una manifestazione statica indetta dalla categoria dei noleggiatori con conducente con la preannunciata partecipazione di 50 persone" contro il dl semplificazioni, sottolinea la Questura di Roma spiegando che "durante il corso della manifestazione il numero dei partecipanti è aumentato repentinamente fino a superare le 400 unità". Intorno alle ore 15.30, i manifestanti "si sono spostati velocemente e, senza alcuna autorizzazione, per attestarsi davanti al Senato, dove hanno acceso alcuni fumogeni".

"Dopo una lunga attività di mediazione, durata circa due ore senza alcun esito, è stato intimato ai manifestanti di allontanarsi e riportarsi nel luogo preavvisato", continua la Questura spiegando gli i manifestanti "ancora una volta, hanno rifiutato ogni mediazione pertanto all'avanzare dei reparti schierati, si sono seduti per terra, opponendo resistenza passiva. A questo punto, intimando ancora una volta di allontanarsi e non ottemperando, le persone sedute in prima fila sono state fatte alzare; alcuni hanno posto resistenza, mentre i manifestanti nelle file più indietro hanno lanciato numerosi oggetti verso le forze dell'ordine nonché grossi petardi".

"La maggior parte dei manifestanti è stata quindi allontanata in direzione di corso Vittorio Emanuele", conclude la Questura aggiungendo che "un gruppo di circa 100 persone si è fermato in corsia agonale, dove è stata, altresì, chiamata un'autoambulanza per un manifestante contuso".