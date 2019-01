Si schianta in auto, muore l'ex manager della Ferragni

Foto dal suo profilo Facebook

Schianto sull'A4, muore l'ex manager della Ferragni. Il 34enne Alessio Sanzogni, noto influencer, era originario di Gardone Valtrompia nel bresciano, ma viveva da tempo a Milano. "La sua Audi ha tamponato un camion, fermo in carreggiata per un altro incidente, intorno alle 2 di notte sull'autostrada A4 nel tratto tra Seriate e Bergamo" dicono all'adnkronos dalla polizia stradale di Seriate. "Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma non c'è stato nulla da fare".