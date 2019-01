Usa spray 'disinfestante' su lavoratori neri

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un deodorante spray usato per eliminare il cattivo odore di alcuni dipendenti di colore. E' il video denuncia di una dipendente della catena Rossopomodoro realizzato nelle cucine del locale presente in stazione Centrale a Milano. "Guardate così si trattano le straniere dove lavoro io, che vergogna", la scritta sul profilo Facebook di Biancavee Ortill.

Le immagini, oltre 1200 le condivisioni in poche ore, mostrano un uomo - che viene chiamato 'capo' e indossa la maglietta rossa della nota pizzeria - che chiede, alternando italiano e napoletano, ad alcuni dipendenti stranieri di alzare la maglietta per poter spruzzare il deodorante. "Ma questo non ce lo avete a casa? Perché non lo mettete?", dice prima di spruzzare in abbondanza lo spray.

Un video girato in cucina alla presenza di altri lavoratori, e c'è chi quasi divertito, assistendo alla scena dice "oh...disinfestazione", mentre si sente in sottofondo anche qualche risata.

Rossopomodoro, con una nota, "prende le distanze e si dissocia fermamente dal comportamento discriminatorio che non appartiene né per costume, né per tradizione, né per vocazione all'azienda di origine partenopea".