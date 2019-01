Disabile reclama posto auto riservato: preso a calci e pugni

(Fotogramma)

Un sordomuto di 44 anni è stato preso a pugni, schiaffi e calci e lasciato a terra sanguinante a Paternò, nel Catanese, da due persone che avevano parcheggiato la loro auto in un posto riservato ai disabili e con i quali aveva reclamato il suo diritto ad occupare quel posto. E' accaduto il primo dicembre scorso in via Isole Eolie, ma l'episodio è stato reso noto oggi dai carabinieri che hanno denunciato gli aggressori. I due hanno fatto attendere la vittima per circa 15 minuti prima di liberare il posto e dopo che il disabile ha parcheggiato l'auto, lo hanno minacciato, gli hanno impedito di scendere dalla vettura sbattendogli più volte contro la portiera e poi lo hanno preso a pugni, schiaffi e calci fino a lasciarlo a terra sanguinante.

Dopo la denuncia della vittima, che ha riportato lesioni, i due aggressori, di 45 e 34 anni, sono stati identificati dai carabinieri, che li hanno denunciati per lesioni personali aggravate. Il disabile, trasportato in ambulanza nell'ospedale ‘Santissimo Salvatore’ è stato dichiarato guaribile in 45 giorni per una ferita lacerocontusa alla regione sopraciliare e una frattura pluriframmentaria scomposta delle ossa del naso.