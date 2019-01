"Dovevo 'sdraiare' i poliziotti", il racconto di Igor

(Foto Fotogramma)

"Ho sparato a Ravaglia perché aveva una pistola in mano. Poi ho sparato a Verri senza guardare se era armato perché per me era un poliziotto pure lui e dovevo ‘sdraiare’ tutti e due”. Lo avrebbe detto Norbert Feher, noto come 'Igor', accusato di sei omicidi tra Italia e Spagna, in video collegamento dal carcere di Saragozza, nel corso dell'udienza oggi a Bologna. A riferire le sue parole, in un post su Facebook, la figlia di Valerio Verri, Francesca, colpito a morte da Feher. La donna era presente oggi in aula. Marco Ravaglia, agente della polizia provinciale, rimase invece gravemente ferito.