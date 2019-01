"Ho ucciso con calci e colpi di scopa", la confessione

(Foto Fotogramma)

Ha ammesso le sue responsabilità e si è dichiarato "pentito" Tony Essoubti Badre, il 24enne fermato per l'omicidio del piccolo Giuseppe e il ferimento della sorellina, a Cardito (Napoli) domenica scorsa. Tony ha parlato davanti al gip nel corso dell'udienza di convalida del fermo nel carcere napoletano di Poggioreale, ribadendo, come già fatto davanti agli investigatori della Polizia di Stato, di aver colpito il bimbo e la sorellina (attualmente ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono) con calci, schiaffi pugni e anche di aver usato il manico di una scopa.

"Il ragazzo è in crisi, è distrutto, non riesce a capacitarsi di come possa aver fatto una cosa così grave", ha spiegato il suo difensore, l'avvocato Michele Coronella, che ha parlato di "momento di follia pura in cui non si è reso conto di cosa faceva".

Il 24enne ha anche riferito che ci sarebbe stato l'intervento diretto della madre a difesa di Giuseppe. I due "erano una coppia in crisi e ogni occasione era buona per litigare", ha riferito il difensore del'uomo, ribadendo che il suo assistito ha riferito che la compagna "ha cercato di fermarlo, questo lo ha chiarito al gip". Tra l'aggressione e il momento in cui è stata chiamata l'ambulanza per soccorrere i due bambini c'è però un "buco" di circa 2 ore. E' uno dei particolari emersi nel corso dell'udienza di convalida del fermo per il 24enne. L'uomo sarebbe sceso in strada dopo aver colpito i due bambini cercando qualcuno di passaggio a cui chiedere aiuto. Non è stata subito chiamata l'ambulanza e, quando questo è stato fatto, è stato riferito di un incidente domestico e i due mezzi, un'automedica giunta da Caivano e un'autoambulanza da Frattamaggiore, sono entrambi partiti in codice giallo. "Sono trascorse due ore e forse il bambino si poteva salvare", ha riferito Coronella.