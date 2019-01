75 lingotti e 600mila euro in mazzette, sequestro e arresto

Era un piccolo tesoro quello che i carabinieri hanno scoperto in un self storage, veri e propri depositi a lungo termine per merci private, a disposizione di chi non ha uno spazio per custodire materiali o arredi. Nel corso di controlli effettuati in alcuni box affittati nella zona nord del capoluogo piemontese, i militari hanno scoperto e sequestrato 20 kg d’oro suddivisi in 75 lingotti, per un valore di oltre 675mila euro, e denaro in decine di mazzette di vario taglio, termosaldate e sottovuoto, per 600mila euro. L'oro e il denaro erano custoditi in borsoni. Nel corso dell'operazione un imprenditore italiano di 46 anni, residente in provincia di Torino, è stato arrestato per ricettazione. Le indagini dovranno ora chiarire sia la provenienza, sia la destinazione del denaro e dei lingotti d’oro. Non è escluso che possa trattarsi del provento di furti o rapine.

Da qualche tempo i militari, nel corso di controlli ad ampio spettro finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno puntato l’attenzione sui self storage e, a titolo sperimentale - d’intesa con i responsabili - hanno eseguito diversi controlli con i cani antidroga del nucleo cinofili di Volpiano intorno box affittati, allo scopo di verificare eventuali depositi di stupefacente. La notte scorsa, il cane Jackie ha fiutato una forte odore all’esterno di un box segnalandolo come sospetto. Il deposito, quindi, è stato aperto dagli addetti del centro alla presenza dell’affittuario, rivelando non la presenza di droga ma di altra merce altrettanto preziosa e sulla cui provenienza sono in corso accertamenti.