Raggi scrive a Mef: "Sgomberare sede CasaPound"

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto, a quanto si apprende, una lettera al Mef per chiedere di avviare le procedure per lo sgombero della sede di CasaPound, a Roma. La lettera di Raggi arriva dopo l'approvazione della mozione, in assemblea capitolina martedì scorso con i voti di Pd e M5S, che impegna la sindaca ''ad attivarsi per lo sgombero immediato'' dell'immobile. Lo stabile in via Napoleone III, a due passi dalla stazione Termini, è di proprietà del Demanio. Da qui la lettera di Raggi al Mef, ministero competente.