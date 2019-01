Sea Watch, un abbraccio e applausi per ogni migrante

(Fermo immagine)

Un abbraccio e applausi per ogni migrante che scende dalla nave Sea watch da parte dell'equipaggio. E' il saluto dei componenti della nave dell'Ong per ognuno dei 47 migranti che stanno lasciando l'imbarcazione. C'è emozione sui volti dei naufraghi, soprattutto dei più piccoli, quindici in tutto. Ad ognuno di loro viene consegnato dai volontari della Croce rossa un sacchetto contenente viveri e una tuta.