Sea Watch a Catania, lo sbarco

E' finita l'odissea della Sea Watch 3, arrivata nel porto di Catania (VIDEO 1 - 2). La nave è partita intorno alle 5:30 dalla rada di Siracusa, dopo essere rimasta per 12 giorni alla fonda e autorizzata ad andare al porto del capoluogo etneo per lo sbarco dei 47 migranti (32 adulti e 15 minori) a bordo che, a bordo di un pullman, si stanno recando all'hotspot di Messina dove saranno accolti in attesa delle operazioni di identificazione e di trasferimento nei paesi che li ospiteranno.

Sulla nave ormeggiata al molo di levante, i migranti e i membri dell'equipaggio si abbracciano, festeggiando l'arrivo, prima di sbarcare. Sulla banchina un centinaio di membri delle forze dell'ordine tra carabinieri, polizia e Guardia di Finanza. Sul posto anche la Croce Rossa. Le operazioni di sbarco sono iniziate dopo l'arrivo dei responsabili dell'Ufficio Sanità marittima e della polizia giudiziaria.

GLI APPLAUSI - Un abbraccio e applausi da parte dell'equipaggio per ogni migrante che scende: è questo il saluto dei componenti dell'imbarcazione dell'Ong per i 47 migranti che lasciano l'imbarcazione. C'è emozione sui volti dei naufraghi, soprattutto dei più piccoli: ad ognuno viene consegnato dai volontari della Croce Rossa un sacchetto contenente viveri e una tuta.

NESSUN SEQUESTRO - Per il momento, nessun sequestro è previsto per la nave, secondo quanto si apprende da fonti investigative del capoluogo etneo.

FINANZA A BORDO - Hanno atteso la fine dello sbarco dei migranti per salire sull'imbarcazione. Una decina di finanzieri e poliziotti hanno raggiunto la nave per parlare con l'equipaggio rimasto a bordo. Si tratta di "indagini di routine" disposte dalla Procura di Catania secondo "un protocollo consolidato nel tempo", come spiegano gli inquirenti. Saranno eseguiti "accertamenti di rito", come quelli amministrativi e l'identificazione di eventuali scafisti.

IL GUASTO - L'arrivo, previsto in un primo momento mercoledì sera, è stato ritardato a causa di un guasto meccanico. La nave dell'Ong battente bandiera olandese, rimasta bloccata una settimana in attesa di un accordo Ue sulla destinazione, è stata scortata da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

SINDACO CATANIA - "Era giusto che questa situazione si chiudesse, ora gli organi della magistratura farà le sue valutazioni del caso" ha poi detto il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, che non lesina critiche all'Olanda che "ha avuto un atteggiamento pilatesco". E sull'inchiesta che aprirà la Procura del capoluogo etneo dice: "Bisogna vedere se ci sono gli estremi per agire o meno".