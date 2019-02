Albanese (Sicindustria): "Preoccupatissimi per la recessione"

Alessandro Albanese

(di Elvira Terranova) "Siamo preoccupatissimi per la recessione tecnica dell'Italia. Io, invece di ascoltare i loro comizi, leggo i dati. E i dati ci dicono che siamo al preludio di una recessione, il che significa meno sviluppo e meno occupazione, ma i due vicepremier sono troppo occupati a giocare al gatto e la volpe". E' la dura presa di posizione del vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese, dopo gli ultimi dati Istat. "La prima misura da mettere in campo è il piano delle infrastrutture - dice Albanese in una intervista all'Adnkronos - Bisogna spendere subito i 30 miliardi di euro a disposizione, sarebbe una spinta al pil e alla crescita. E poi bisogna chiudere al più presto un accordo con l'Europa sulle infrastrutture transeuropee".

E sulla Sicilia, Albanese dice: "Basterebbe risvegliare le infrastrutture ferme, che sono parecchie, come apprendiamo dal Piano Ance e puntare su alcune infrastrutture". "A questo punto, bisogna riconsiderare la realizzazione del Ponte di Messina - dice - che diventa una priorità". "Bisogna, insomma, svegliare l'economia - ribadisce il capo degli industriali in Sicilia - Non smetto di dire che le misure che ha posto il governo non faranno salire occupazione e Pil, primo fra tutti il reddito di cittadinanza". E punta sul cuneo fiscale: "Avrebbe messo in atto una misura di almeno 500 mila nuove assunzioni e forse più - dice Albanese - Specialmente in Sicilia".

Secondo Albanese "avrebbero dovuto fare una manovra a lungo respiro. Insomma, faccio un patto sul cuneo fiscale e defiscalizzo l'assunzione dei giovani".

Parlando poi della recessione tecnica, certificata dall'Istat, Alessandro Albanese spiega: "Ieri ho sentito dire al vicepremier Di Maio e ad altri componenti del governo che 'paghiamo gi errori del passato'. Ma questo governo continua a farli questi errori, e se a dicembre abbiamo avuto questi dati e gennaio andrà ancora peggio. Quando cala la produzione industriale, cala anche l'economia in generale". "Io leggo i dati, sono abituato così. Non mi interessano i comizi . E i dati, che sono dei centri studi accreditati, ci parlano di una recessione tecnica che è il preludio di una recessione, con meno sviluppo. Basta con la propaganda, questo è il problema".

"Chi ha votato per la Lega - spiega ancora Albanese - chiedeva altro, ma se i dati ti danno torto, hai l'opportunita di cambiare registro. Invece qua danno sempre la colpa al passato". E parla di una "prospettiva da libro dei sogni, con crescita al 2,2 per cento, mentre ora vedono che è pari allo 0,4 per cento. Un correttivo va posto al più presto, prima che sia troppo tardi". R invita il governo a "smetterla di giocare al gatto e la volpe, anche perché non c'è alcuna distonia nell'esecutivo...".