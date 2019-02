Diritti dei bambini, protocollo Unicef-Conferenza Presidenti Regioni

Oggi, il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo e la coordinatrice della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Provincie autonome Rosa d’Amelio hanno siglato un protocollo d’intesa della durata di due anni per contribuire alla promozione e all’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in una prospettiva globale e per favorire una cultura dell’infanzia che guardi al bambino come risorsa civica.

“Questo protocollo d’intesa viene lanciato proprio quest’anno, in cui ricorre il 30° anniversario dell'approvazione da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Molti gli ambiti che sono stati inclusi: dalla non discriminazione alle politiche di sostegno alle neo-mamme, dal contrasto al cyberbullismo alla piena accessibilità dei luoghi per i diversamente abili, fino alla tutela dei minorenni stranieri non accompagnati”, hanno dichiarato Samengo e d’Amelio.

L’Unicef e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Provincie Autonome si impegnano in particolare a: 1- promuovere azioni a tutela e nel rispetto dei diritti e della dignità delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, senza distinzione di razza, etnia e diversità culturale e contrastando ogni forma di discriminazione; 2- A promuovere legislazioni, politiche e azioni in campo sociale e sanitario, con percorsi di sostegno alle neo-mamme, in particolare, nei primi mille giorni di vita del bambino; 3- promuovere legislazioni, politiche e azioni in campo sociale e sanitario per contrastare la pratica del cyberbullismo e altre azioni vessatorie e discriminatorie; 4- promuovere piena accessibilità ai minorenni diversamente abili ai luoghi pubblici, aree urbane e presidi culturali, indipendentemente da impedimenti fisici, sensoriali e capacità personali; 5- promuovere e sostenere politiche e progetti a favore dei minorenni stranieri non accompagnati per garantire loro tutela, protezione e agevolare l’integrazione sociale, anche avvalendosi dei Garanti regionali dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Inoltre, stimolare azioni di investimento sugli adolescenti e sui giovani che garantiscano pieno accesso alla vita sociale e produttiva del Paese, con percorsi di educazione e piani operativi di contrasto alla dispersione scolastica; incentivare politiche mirate alla riduzione dei consumi, alla sostenibilità dei processi di produzione e a un uso più consapevole delle risorse naturali; favorire la parità dei sessi e l’emancipazione di bambine ed adolescenti, eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie, anche attraverso l’attivazione di percorsi di sensibilizzazione e formazione.

Infine, sostenere l’azione dell’Unicef Italia attraverso politiche di realizzazione e valorizzazione di spazi e luoghi, come i presidi territoriali dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare attenzione alle categorie di minorenni maggiormente svantaggiate.