Neve e pioggia, ecco dove

(Fotogramma)

L'Italia è nella morsa di Big Snow con neve forte in pianura al Nordovest e Alpi e un nuovo serio peggioramento interesserà tutta l'Italia tra oggi e domenica con piogge intense (in alcune regioni alluvionali), nevicate record sulle Alpi (settori Centro-Orientali) e venti fino a 80-90 km/h. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che l'attenzione è rivolta alle forti piogge che tra stasera e domani si abbatteranno su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna con accumuli di 70-90 mm. Sulle montagne si attendono vere e proprie bufere di neve con più 150 cm di accumulo a 1.000 metri su Alpi Marittime e sulle Dolomiti del Trentino Alto Adige e Veneto. Precipitazioni nevose previste oggi anche sulle Orobie, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Il maltempo, dopo aver interessato il settentrione, si estenderà anche sulle regioni centrali.

Ma ecco la previsione per il primo fine settimana di febbraio. Sabato tempo perturbato. Prestare attenzione ai fenomeni intensi e continui su Liguria, Toscana, Lazio (attenzione a Roma dove saranno possibili nubifragi), Sardegna e Campania con probabili intensi temporali che dal Mar Tirreno raggiungeranno le coste e immediato entroterra. Sulle regioni centrali la quota neve sarà oltre i 1.500/1.700 metri per via dei venti forti di Scirocco e Libeccio che determineranno il fenomeno dell'acqua alta a Venezia, fino a 120 cm (all'alba). Continuerà a nevicare soprattutto sulle Alpi Centro-Orientali tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia a quote elevate, mentre pioverà abbondantemente in pianura e collina. Al Sud invece il protagonista sarà il vento di Scirocco con raffiche fino a 100 km/h, ma poche piogge. Da segnalare inoltre un corposo aumento delle temperature al Sud, specie in Puglia e Sicilia, dove la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare i 19-20°C. Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it , la situazione tenderà a cambiare da domenica quando ci attendiamo un lento miglioramento delle condizioni meteorologiche al Nord con piogge via via più deboli e sparse e venti freddi da nord. Temporali invece interesseranno Toscana, Umbria e Marche e più occasionalmente il Sud e la Sardegna.