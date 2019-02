Immersi nel fango, le immagini del Reno in piena

Fango e isolamento. Sono queste le immagini girate dall'alto dalla Polizia di Stato che testimoniano i danni della piena del Reno avvenuta ieri tra Castelmaggiore e Argelato. Una decina le persone finite in ospedale per un principio di ipotermia, tra loro anche sei carabinieri giunti in soccorso delle persone da evacuare dalla zona

Oltre 70 le persone evacuate dalle loro case. A spiegare ieri la situazione all'AdnKronos, il responsabile della Protezione civile regionale Maurizio Mainetti, che avvertiva come ''la cifra è in evoluzione e destinata a salire, nelle prossime ore''. Nella zona ''vivono circa 250 persone'' sottolineava. ''La piena del Reno è stata piuttosto importante e ha colpito anche l'area tra Casalecchio e Bologna (zona Triumvurato, ndr) e il quartiere di Borgo Panigale, in particolare aree giochi e parcheggi, oltre ad alcune abitazioni all'ingresso della città, dove abitano famiglie che sono state evacuate'', ha detto Mainetti.