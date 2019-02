Reno in piena, danni a strade e case

(Fotogramma)

All'indomani dell'esondazione del fiume Reno a Castelmaggiore, dove ieri si è allagata un'area di circa 5 chilometri quadrati nella campagna tra passo Pioppe e Bondanello, Castiglia, Boschetto, si lavora per rendere percorribili le strade e in particolare via Lame, arteria importante per il collegamento con una vasta zona di pianura bolognese. Un tratto di circa cento metri di via Lame, a quanto si apprende, è devastato dall'esondazione. Danni alle strade e alle case della zona evacuata, completamente allagate.