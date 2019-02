Spari in strada a Roma, 20enne in fin di vita

(Fotogramma)

E' un ragazzo italiano di circa 20 anni il giovane rimasto ferito da colpi di pistola nella notte nei pressi di un pub in piazza Eschilo a Roma, in zona Axa. Il giovane è stato soccorso, in codice rosso, e trasportato prima all'ospedale Grassi di Ostia poi al San Camillo. Sarebbe stato colpito al fianco. Sono in corso le indagini della squadra mobile di Roma e del commissariato di Ostia per ricostruire esattamente l'accaduto. La polizia era intervenuta sul posto perché era stata segnalata una rissa, cui sarebbero seguiti tre colpi di pistola sparati in strada dove è stato ritrovato il giovane agonizzante.