Uccisa a coltellate dall'ex, grave la sorella

(Fotogramma)

Proseguono le indagini dei carabinieri per fare piena luce sull'omicidio di ieri sera a Curno (Bergamo). Una donna è stata uccisa a coltellate dall'ex marito, un tunisino di circa 36 anni, e la sorella è stata gravemente ferita. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio. Sono in corso gli accertamenti dei militari per chiarire se in passato la vittima avesse denunciato maltrattamenti.