Valanga in Valle d'Aosta, un morto

(Fotogramma)

Uno scialpinista è morto e altri due sono rimasti illesi in una valanga che si è verificata a quota 2500 metri, sotto punta Oilletta, in Valle d'Aosta. A quanto si apprende dal soccorso alpino valdostano, i due scialpinisti salvi e la salma sono stati recuperati. Sono intervenute squadre da terra perché l'elicottero, a causa del forte vento e della scarsa visibilità, non è riuscito a raggiungere il luogo esatto dell'evento.