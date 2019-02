Caso Pasquaretta, sentita Appendino

(Fotogramma)

Colloquio stamane tra la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e i magistrati che coordinano l'inchiesta che riguarda il suo ex portavoce, Luca Pasquaretta. La sindaca di Torino, che è stata ascoltata come testimone, secondo l'accusa sarebbe stata ricattata dal suo ex portavoce quando questi, la scorsa estate, aveva lasciato il suo ruolo a Palazzo Civico.

"Ho chiesto di essere sentita il prima possibile e ho fornito le informazioni e le precisazioni rispetto alle domande che mi sono state poste. Ho massima fiducia nel lavoro della magistratura", il commento della sindaca. "Il verbale - aggiunge Appendino - è stato secretato per disposizione dell'Autorità Giudiziaria e, quindi, non posso riferire nel merito". La sindaca di Torino si dice "tranquilla e serena e come ho sempre detto ho fiducia piena nel lavoro della magistratura. Sono a disposizione e lo sarò ancora se fosse necessario neo prossimi passaggi e continuo a fare il mio lavoro con serenità", ha aggiunto.

"Come avevo detto - ha proseguito- mi sono presentata questa mattina che era il primo momento utile per poterlo fare anche rispetto a quanto uscito a mezzo stampa. Mi sono state fatte delle domande e ho fornito le risposte. Su richiesta dell’autorità giudiziaria il verbale è secretato quindi non posso dire nel merito i temi e le questioni poste", ha concluso la sindaca sottolineando: "era importante oggi venire perché è giusto poter rispondere e spiegare dal mio punto di vista quanto è accaduto".