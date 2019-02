19enne ferita da proiettile vagante a Napoli

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una ragazza di 19 anni, una sudamericana, è stata colpita a una gamba da un proiettile vagante a Napoli. La giovane, la notte scorsa, si trovava in vico Santa Maria alla Purità nel quartiere Mater Dei a bordo di un motorino con un ragazzo quando è stata raggiunta dal proiettile. Entrambi i giovani sono incensurati. La diciannovenne è stata trasportata all'ospedale Vecchio Pellegrini. Sul caso stanno indagando i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento gli inquirenti vagliano l'ipotesi della tentata rapina ma non si esclude quella della stesa e quindi del ferimento casuale della giovane. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, i carabinieri stanno cercando di capire se qualche telecamera presente in zona possa aver ripreso l'accaduto.