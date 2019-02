Dà fuoco all'auto dell'ex, lei è gravissima

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Ha dato fuoco all'auto dell'ex fidanzata a Vercelli. La donna, 40 anni, è rimasta gravemente ustionata. Intubata a Vercelli, è stata successivamente trasferita al Cto di Torino dove è ricoverata in prognosi riservata. Ha ustioni sul 45% del corpo. Le ustioni, di cui il 10% è di terzo grado, interessano il volto, il collo, il dorso e le gambe. L'uomo, coetaneo della vittima, secondo le prime informazioni avrebbe prima speronato l'auto dell'ex, costringendola a fermarsi nel parcheggio di un supermercato, e poi avrebbe lanciato contro la vettura liquido infiammabile. Subito dopo l'incendio. Non è chiaro se la donna fosse nell'auto o vicino alla vettura. L'uomo è stato bloccato. Tra i due c'erano da tempo contrasti e l'uomo non si rassegnava alla fine della relazione. Indagano i carabinieri che stanno ascoltando testimoni, al vaglio i filmati delle telecamere.