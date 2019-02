Manuel, il cerchio si stringe

(Fotogramma)

Si stringe il cerchio sui due uomini a bordo dello scooter, da cui la notte tra sabato e domenica scorsi sono partiti i colpi di pistola che hanno ferito gravemente Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto ora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma. Gli investigatori starebbero cercando di individuare i partecipanti alla rissa avvenuta prima degli spari in un pub a pochi metri dal luogo de ferimento del 19enne. Uno dei partecipanti è stato già identificato.

L’ipotesi più accreditata al momento resta quella dello scambio di persona: Manuel non sarebbe stato quindi il vero obiettivo di chi ha sparato. Sembra che il 19enne infatti, che non aveva partecipato alla rissa, non abbia avuto discussioni con nessuno negli ultimi tempi. Gli investigatori comunque indagano a 360 gradi e stanno vagliando tutti i rapporti personali del giovane.

Manuel, che è stato sottoposto a un intervento alla colonna vertebrale al San Camillo di Roma non è in pericolo di vita e le condizioni sono stazionarie. Manuel "è in condizioni stabili. Per quel che riguarda la funzionalità del midollo, per ora non ci sono novità, rimane una lesione midollare e attualmente non ci sono segni di ripresa agli arti inferiori" ha spiegato ai cronisti in un veloce punto stampa Alberto Delitala, direttore del dipartimento Neuroscienze del S.Camillo.

"Ho appena sentito i colleghi della rianimazione - ha aggiunto il medico - che hanno effettuato una finestra anestesiologica, in pratica è stata valutata la situazione del suo stato di coscienza, che una volta sospesa l'anestesia è apparso buono. Il ragazzo ha dimostrato di entrare in contatto con l'ambiente e questa è una buona notizia. In giornata sarà eseguita una risonanza magnetica e sono in corso ora i potenziali evocati, che ci potrebbero dare un'indicazione sulla possibilità del midollo spinale di condurre uno stimolo nervoso". Il giovane rimane "ancora in prognosi riservata, perché bisogna aspettare 48-72 ore prima di poter sciogliere la prognosi".