Poliziotti in divisa firmano per Salvini, è polemica

Gazebo della Lega Nord per raccolta firme a favore di Salvini (FOTOGRAMMA)

Un poliziotto in divisa e in servizio ieri si è fermato al gazebo di Partinico per il ministro dell'Interno e ha firmato l'appello 'Salvini, non mollare'. Dopo Ascoli, quindi, episodio analogo anche nel piccolo centro del palermitano, dove a immortalare la firma, con una foto pubblicata su Facebook, è stata la militante leghista Katya Caravella. Lo scatto ha subito scatenato le critiche di alcuni cittadini. La questura di Palermo, come apprende l'Adnkronos, ha aperto un'inchiesta amministrativa.

Per l'episodio avvenuto domenica nell'ascolano, la questura ha aperto un procedimento nei confronti dei due agenti in divisa che hanno firmato per Salvini.