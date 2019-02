Da Bicocca laurea honoris causa a Ryohei Kanzaki

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca conferirà, giovedì 14 febbraio, alle ore 11, nell’Aula Magna (edifico U6, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano), la laurea magistrale Honoris causa in Informatica a Ryohei Kanzaki, Direttore del Centro di Ricerca per la Scienza e Tecnologia Avanzate (RCAST) dell’Università di Tokyoe neuro-scienziato noto a livello internazionale per le sue ricerche di frontiera su nuovi modelli di Intelligenza Artificiale, ovvero ispirata all'intelligenza della natura (bio-ispirati).

I suoi studi, a partire dalla simulazione su super-computer del sistema olfattivo-neurale degli insetti, hanno permesso la creazione di una nuova famiglia di insect-robot, dotati di sistemi sintetici olfattivi a bordo di “bio-robot hybrid system” in grado di percepire sostanze pericolose e utili per individuare vittime di disastri, nascondigli di droghe, esplosivi o scoprire perdite di sostanze pericolose.

L'evento è ad ingresso libero, previa iscrizione tramite form on line alla pagina https://www.unimib.it/eventi/laurea-honoris-causa-ryohei-kanzaki