Gabrielli: "In Italia troppe scorte"

(Fotogramma)

"Questo è un Paese cha ha troppe scorte, diciamocelo. E siccome le risorse non sono inesauribili, forse una riconsiderazione va fatta. Su questo argomento, peraltro, il ministro Salvini ha una posizione laica, non ha dato percentuali". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli intervenendo alla presentazione a Roma del libro 'La mafia dei pascoli' di Giuseppe Antoci e Nuccio Anselmo con la prefazione di Gian Antonio Stella. Presente anche il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho. Secondo Gabrielli "bisogna uscire fuori da certi automatismi per cui una data carica presuppone il fatto di avere una scorta".