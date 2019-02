Influenza, raggiunto il picco

(Fotogramma)

L'influenza raggiunge il suo picco stagionale. Nella quinta settimana del 2019 (28 gennaio - 3 febbraio) il numero di casi di sindrome influenzale è ancora in aumento e, con molta probabilità - segnala la rete di sorveglianza Influnet dell'Istituto superiore di sanità - la curva epidemica ha raggiunto il picco stagionale. Il numero di casi stimati in Italia in questa settimana è pari a circa 832.000, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 4.478.000 casi.

L'aumento del numero di casi si concentra soprattutto nella fascia di età pediatrica. Il livello di incidenza sale ancora, dunque, ma è per il momento inferiore a quello della scorsa stagione influenzale. Il livello di incidenza, in Italia, nella seconda settimana del 2019, ha raggiunto la soglia di intensità 'alta' ed è pari a circa 13,8 casi per mille assistiti. Provincia Autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania e Calabria le Regioni maggiormente colpite.