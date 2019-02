Nipote vittima a Salvini: "No a patrocinio comune a libro su ex Br"

(Afp)

Il comune di Settimo Milanese "deve ritirare il patrocinio" alla presentazione, in programma il 23 febbraio, del libro 'Zarè', dedicato a Walter Pezzoli, militante della colonna brigatista Walter Alasia morto nel dicembre del 1980 in un conflitto a fuoco con i carabinieri. Lo dice all'Adnkronos Potito Perruggini, nipote di Giuseppe Ciotta, brigadiere di Polizia ucciso nel 1977 dai terroristi rossi. Perruggini ne ha parlato questa mattina con il ministro dell'Interno Matteo Salvini, avvicinato a margine di un comizio a Terni. "Quando l'ha saputo è rimasto sbalordito, ha detto che si occuperà della questione e che farà accertamenti", racconta Perruggini. "Il problema non è la presentazione del volume, per fortuna siamo in democrazia. Ma non si può assolutamente accettare che un comune dia il patrocinio a un libro dedicato a un terrorista. Non si può far passare il messaggio che certi comportamenti siano educativi ed esemplari, un ente pubblico non dovrebbe concedere il patrocinio istituzionale a iniziative del genere". Ecco perché Perruggini, facendo seguito all'appello di una vittima gambizzata, Antonio Iosa, chiede "la revoca del patrocinio e il divieto di ospitare la presentazione del libro negli spazi comunali. Spero di non essere costretto a denunciare per 'apologia del terrorismo' gli organizzatori istituzionali", aggiunge. "Ci si preoccupa dell'esposizione mediatica di un pluriomicida come Cesare Battisti (Salvini e Bonafede avrebbero 'violato la legge per la mancata adozione delle opportune cautele dirette a proteggere le persone in arresto dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità'), cosa si dovrebbe dire di un sindaco che promuove la memoria di terroristi condannati per terrorismo contro lo stato italiano?", si chiede Perruggini.

“Incredibile e vergognoso che un Comune dia il patrocinio alla presentazione di un libro su un ex brigatista rosso - dice Salvini - Spero che il sindaco abbia buonsenso e rispetto per le vittime. Dovrebbe ritirare il patrocinio e chiedere scusa”. I conoscenti dell’ex terrorista hanno scritto un libro su Pezzoli e lo ricordano raccontando che “Walter ed i suoi amici e compagni diventarono grandi nel tempo in cui il desiderio che un altro mondo fosse possibile cresceva ovunque”. All’articolo 5 del regolamento per la concessione del patrocinio comunale del Comune di Settimo Milanese (regolamento consultabile sul sito) si spiega che la concessione è decisa in base a tre criteri: coerenza dell’attività o dell’iniziativa con le finalità istituzionali del Comune; rilevanza per la comunità locale; efficacia dell’iniziativa.