Auto travolge operai, due morti

(FOTOGRAMMA)

Grave incidente sul lavoro nei pressi di Villareggia, nel torinese. Per cause in corso di accertamento, due cantonieri intenti a lavorare su strada sono stati travolti da un'auto e, secondo quanto riferisce il 118, sono morti sul colpo.

Sul luogo dell’incidente, lungo la strada provinciale tra Mazzé e Villareggia, intervento di vigili del fuoco e carabinieri. Il conducente della vettura è stato portato in ospedale.