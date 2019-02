Gdf organizza a Napoli mezza maratona 'per la legalità'

“Napoli conCORRE per la legalità”, è il nome del trofeo per la gara podistica organizzata dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e con la Confesercenti Campania. Il trofeo è stato annunciato oggi presso l’Università degli Studi “Federico II”, a margine del Convegno “La Legge di Bilancio 2019”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario di Napoli, che ha visto la presenza anche del vice ministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli.

La competizione, a cui prenderanno parte gli appartenenti alla Guardia di Finanza nonché gli aderenti, iscritti e dipendenti delle istituzioni sopra indicate, si svolgerà a Napoli domenica 24 febbraio, nell’ambito della terza edizione della “Napoli city half marathon”, la tradizionale “Mezza Maratona” cittadina. Tutti i partecipanti correranno vestendo una maglietta appositamente realizzata sulla quale saranno riportati, fra l’altro, il testo del 1° comma dell’art. 53 della Costituzione (“Tutti sono tenuti a conCORRERE alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”) e i loghi delle Istituzioni partecipanti.

All’evento è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “Casa di Tonia”, una comunità di accoglienza che apre le porte a donne gestanti e madri con figli in condizioni di povertà e/o fissa dimora, promosso dalla Fondazione “In Nome della Vita Onlus” di Napoli. L’opera di propaganda del messaggio della convenienza della legalità economica è l’attività che richiede la messa in campo di impegno, costanza, energia, dedizione e collaborazione fra tutti i cittadini, ossia le medesime caratteristiche che occorreranno per affrontare una qualsiasi gara podistica e raggiungere il traguardo prefissato.

La Guardia di Finanza parteciperà anche ad alcune delle iniziative collaterali alla manifestazione nell’ambito delle quali sarà dato risalto all’attività istituzionale del Corpo, con l’esibizione di unità cinofile, l’allestimento di stand con attrezzature sportive e materiali afferenti alle varie discipline praticate dai propri atleti delle Fiamme Gialle.

In merito, il Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, facendosi interprete dello spirito dei partecipanti, ha sottolineato che “lo scopo della manifestazione è anche quello di rendere testimonianza dei rapporti di collaborazione in atto fra le Istituzioni partecipanti, che l’immaginario collettivo di norma colloca su posizioni contrapposte, ma che sono invece impegnate a fornire ciascuna il proprio contributo per assicurare le necessarie condizioni di legalità economica al Paese”.