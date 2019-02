A scuola in limousine per festa 8 anni, è polemica

(Foto dal profilo Facebook di Raffaele Fitto)

Polemica nel barese per la festa di una bambina di 8 anni: una limousine è andata a prendere lei e alcuni dei suoi amici a scuola nel giorno del suo compleanno davanti agli occhi degli altri alunni che salivano a bordo del pulmino comunale. Sui social si è scatenata una bufera e la notizia è balzata sui quotidiani locali.

"Una bambina pugliese compie 8 anni e i genitori per festeggiarla mandano una Limousine per prenderla da scuola. Una mamma si è rivolta alla preside: 'Non mi piace una scuola dove si esibisca sfarzo inopportuno per età e vacuo, si semini discriminazione sociale'. Voi cosa ne pensate?", ha commentato su Fb Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia.