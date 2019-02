Sentenze 'pilotate' Consiglio Stato, scattano arresti

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Sono in corso di esecuzione, su ordine del gip del Tribunale di Roma, Daniela Caramico D'Auria, misure cautelari agli arresti domiciliari e perquisizioni per presunte sentenze 'pilotate'.

In manette alcuni ex magistrati accusati di corruzione in atti giudiziari commessi al Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.