"Siamo distrutti", parlano i due arrestati

(Fotogramma)

"Siamo distrutti, vogliamo chiedere scusa alla famiglia di Manuel, con una lettera che manderemo ai genitori". Lo fanno sapere – tramite i loro difensori Alessandro De Federicis e Giulia Cassaro - Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due giovani fermati per il ferimento di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore raggiunto da un colpo di pistola al fianco la notte tra sabato e domenica scorsi in piazza Eschilo, all'Axa.

Come spiegano i legali, i due fermati volevano costituirsi già da domenica e per questo avevano contattato l’avvocato. "Avevano un peso sulla coscienza" riferisce De Federicis. In particolare, Lorenzo Marinelli ha dichiarato e fatto mettere a verbale: "Io mi sono costituito e vado in carcere perché è giusto che Manuel abbia giustizia".



Bazzano, che ha pianto durante tutto l’interrogatorio non sapeva della pistola, e dopo che Marinelli ha sparato gli ha detto: "Ma che hai fatto?". E l'amico gli ha risposto: "Portami a casa da mio figlio". I due hanno passato la notte in isolamento nel carcere di Regina Coeli e sono ora in attesa dell'interrogatorio di convalida.



PROGNOSI - Intanto non sarà ancora sciolta la prognosi sulla promessa del nuoto per le Fiamme Gialle, ferito a colpi di pistola: lo riferiscono fonti sanitarie all'AdnKronos. Il giovane è al momento ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale San Camillo ed è ancora attaccato ai 'drenaggi'. Secondo quanto si apprende, è infatti proprio l'attuale esigenza di 'drenaggio' a rendere impossibile il suo trasferimento in una struttura di riabilitazione. La prognosi sarà sciolta solo quando Manuel non dovrà più essere drenato.