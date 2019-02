Napoli, 13enne muore mentre gioca a calcio

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Tragedia nel tardo pomeriggio di mercoledì a Napoli, dove un 13enne è morto a seguito di un malore che lo ha colto mentre giocava a calcio. Gli operatori del 118 sono intervenuti in piazza Carlo III a seguito di una chiamata partita dalla struttura sportiva Kodokan, che si trova all'interno del Real Albergo dei Poveri. Sul posto sono giunti un'ambulanza e un altro mezzo in supporto e i sanitari hanno attuato tutte le manovre di rianimazione ma il ragazzino non si è mai ripreso ed è deceduto dopo essere stato trasportato al vicino ospedale San Giovanni Bosco.

La salma è stata posta sotto sequestro e il pm ha disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso. La tragedia ha sconvolto la comunità della zona: dalla struttura sportiva Kodokan fanno sapere che tutte le attività sportive saranno sospese in segno di lutto fino a lunedì 11 febbraio.