Medicina nucleare, intesa Hiruko/Perma-Fix per radiofarmaco

(fotogramma)

Siglato a Bucarest, presso il ministero Autonome Tecnologie Energetiche per l'Energia nucleare (Raten), un memorandum d'intesa per la produzione di un radiofarmaco con l'americana Perma-Fix Environmental Inc., che opera in Romania grazie alla partenership con la società italo-rumena Hiruko Medicină Nucleară. Il memorandum riguarda il metodo per generare Tecnezio 99 presso la centrale nucleare di Pitesti. Un processo che, si legge in una nota, sosterrà la produzione di Mo-99 radioisotopi in medicina nucleare.

"Questo è un passo fondamentale per contribuire alla produzione di un radiofarmaco così carente in tutta Europa - ha commentato l'amministratore italiano della Hiruko, Achille Cester - Perma-Fix aveva firmato un protocollo simile con la nostra Enea lo scorso anno, ma il reattore di Roma, essendo spento, non ha più permesso la sperimentazione. Noi siamo pronti a collaborare con la nostra agenzia e con l'Università di Pavia sia per la sperimentazione che per la ricerca. Grazie alla collaborazione fattiva e concreta del Governo rumeno abbiamo la possibilità di unire le forze e le competenze, aiutando così a migliorare la vita di tutti i giorni e combattere con maggiore incisività quelle malattie di cui si ha paura anche a pronunciarne il nome".

"Contiamo di produrre - conclude Cester - un quantitativo in grado di soddisfare la richiesta in più paesi d'Europa ed è per questo che chiederemo ad Enea di essere nostra partner in questa straordinaria avventura". Grazie al protocollo, la Hiruko potrà iniziare a produrre uno dei radionuclidi maggiormente utilizzati nella diagnostica medica nucleare, il Tecnezio 99 metastabile.