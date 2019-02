Investito da tram a Milano, è in pericolo di vita

(Fotogramma)

Un uomo di 39 anni è stata investito dal tram 24 in corso di Porta Romana, a Milano, questa mattina intorno alle 9.30. Sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, la polizia locale, che sta ascoltando i testimoni oculari. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di valutazione: il pedone si trovava nei pressi della banchina e sarebbe stato colpito dal tram. Un testimone afferma che l’uomo ha perso molto sangue.