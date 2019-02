Incendio in casa, muore bimbo di 5 anni

(Fotogramma)

Un bambino di 5 anni di origini burkinabè è morto a causa di in un incendio divampato nel suo appartamento a Pinzano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Le fiamme hanno distrutto gran parte dell'abitazione. In casa c'erano anche i due fratelli gemelli della vittima, di circa 27 anni. La mamma si trovava fuori casa mentre il papà all'estero. A quanto si apprende uno dei due fratelli si è salvato buttandosi dalla finestra e l'altro scappando a piedi.

I vigili del fuoco di Pordenone e due ambulanze sono intervenuti immediatamente sul posto riuscendo a portare fuori dall'abitazione il bambino ma, nonostante gli sforzi per rianimarlo, non c'è stato nulla da fare. Uno dei due fratelli ha riportato gravi ustioni alla schiena ed è stato ricoverato in ospedale mentre l'altro è rimasto intossicato ma in maniera non grave. Le indagini puntano a chiarire la dinamica dell'incendio.