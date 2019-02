"Aiuto, ci hanno rubato i costumi": spettacolo rinviato

Immagine di repertorio, locandina di 'Tutu'

"HELP !!! Aiuto...amici italiani...il camion" con i costumi di "'Tutu' è stato rubato quella notte a Milano". L'appello per sapere se qualcuno l'ha visto è stato pubblicato sulla pagina Facebook della compagnia teatrale Chicos Mambo con la fotografia del mezzo, portato via. A causa del furto lo spettacolo, previsto per domenica 17 febbraio al Rossini di Pesaro, è stato posticipato al 31 marzo alle 21. "La compagnia ha dato mandato a un atelier di Parigi di ripartire con la produzione dei costumi" comunica il teatro, specificando che sia i "biglietti che gli abbonamenti già acquistati" resteranno validi per la nuova data.